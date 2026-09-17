Демографическая иллюзия: почему «молодёжный бум» в Средней Азии рискует стать пороховой бочкой для России

Экономисты и демографы любят красивые термины. Один из самых популярных — «демографическое окно возможностей».
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