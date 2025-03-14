Труба и Украине, и Европе: Загадка от Путина и Лукашенко. Хорошая и плохая новости

Галина 123 Не вам судить какой политик Лукашенко. И кому так кто угрожал из-за слов о трубе, ведь каждый понимает по своему. Я восприняла, как "дела плохи".

Sobering А почему не мне судить и всем думающим людям? Это было казусом Лукашенко. Так не принято общаться в глобальной политике, тем более на пресс-конференциях. И такие казусы у Лукашенко были неоднократно.