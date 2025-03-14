Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили на совместном брифинге, отвечая на вопросы журналист. В какой-то момент президент Белоруссии не сдержался и объяснил, чего стоит ждать тем, кто желает нам поражения.
Труба и Украине, и Европе: Загадка от Путина и Лукашенко. Хорошая и плохая новости
Комментарии
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Галина 123
Не вам судить какой политик Лукашенко. И кому так кто угрожал из-за слов о трубе, ведь каждый понимает по своему. Я восприняла, как "дела плохи".
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17 час.
Sobering
А почему не мне судить и всем думающим людям? Это было казусом Лукашенко. Так не принято общаться в глобальной политике, тем более на пресс-конференциях. И такие казусы у Лукашенко были неоднократно.
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16 час.
S
Sobering
Вскоре вмешался Лукашенко и бескомпромиссно заявил: "Если Россия договорится с США, "труба" Европе и Украине, вместе взятым". Путин деликатно расшифровал его слова: "Да, действительно. Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то... газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдёт на пользу Европе. В зале хохот. Ну а потом и Белорусский лидер рассмеялся и поправился: "Я это и имел в виду." Путин комментирует заявление Лукашенко о том, что Европе и Украине настанет «труба» https://yandex.ru/video/preview/10823828133737971803
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16 час.
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