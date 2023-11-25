Мы ничего подписывать не будем...

У этой истории есть один занимательный исторический аналог.В декабре 2015 года после введения российских войск в Сирию, руководству "зеленых" боевиков были предложены очень выгодные условия по достижению перемирия с Асадом и прекращения войны.
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