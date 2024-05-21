В Минздраве Крыма объяснили, почему записываться к узким специалистам нужно через терапевта

Первичный осмотр проводит терапевт — врач с наибольшим врачебным кругозором. Для установления диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения узкому специалисту необходимо иметь результаты дополнительных обследований, направление на которые также может выписать терапевт, разъяснили в Минздраве Крыма.