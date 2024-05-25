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Не только о футболе

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Хави уволен, «МЮ» уберет тен Хага, состав сборной России, новый контракт Акинфеева, 7 голов «Жироны» и хет-трик Довбика, «Барсу» не обвиняют во взяточничестве и другие новости

Хави уволен, «МЮ» уберет тен Хага, состав сборной России, новый контракт Акинфеева, 7 голов «Жироны» и хет-трик Довбика, «Барсу» не обвиняют во взяточничестве и другие новости

1. Официально: у «Барселоны» будет новый тренер! Хави отправлен в отставку, а на «Камп Ноу» его сменит Ханси Флик, с которым подпишут контракт на два года.

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Комментарии
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Максим Комаров
Сосыте пысу! Чемпионы!!!
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