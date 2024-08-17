Самому зрелому жениху в Петрозаводске 84 года

Объединенный отдел ЗАГС Петрозаводска и Прионежского района подвел итоги работы за первые полгода За первое полугодие этого года отделом ЗАГС Прионежского района и Межрайонным отделом ЗАГС № 1 (участок в г.
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