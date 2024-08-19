Майк МакКина (Марк Уолберг) - простой американский работяга из Нью-Джерси. Он со своими друзьями-работягами занимается ремонтом мостов, а по вечерам пьет пиво в баре и играет на бильярде.
Союз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Майк МакКина (Марк Уолберг) - простой американский работяга из Нью-Джерси. Он со своими друзьями-работягами занимается ремонтом мостов, а по вечерам пьет пиво в баре и играет на бильярде.