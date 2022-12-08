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Жозе Фонте: «Если бы Роналду был в старте со Швейцарией, Португалия могла бы сыграть так же. Он один из лучших, если не лучший в мире»

Жозе Фонте: «Если бы Роналду был в старте со Швейцарией, Португалия могла бы сыграть так же. Он один из лучших, если не лучший в мире»

Жозе Фонте высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии. В матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла Швейцарию со счетом 6:1.

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