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В Самарканде стартовал музыкальный фестиваль «Шарк тароналари»

В Самарканде стартовал музыкальный фестиваль «Шарк тароналари»

Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Восточные песни»), после пятилетнего перерыва из-за коронавируса, вновь стартовал в Самарканде, сообщает 26 августа пресс-служба президента Узбекистана.

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