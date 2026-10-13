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ФедералПресс

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В Германии начнется первый суд по делу о взрывах на «Северных потоках»

В Германии начнется первый суд по делу о взрывах на «Северных потоках»

ГАМБУРГ, 14 октября, ФедералПресс. В Германии начинается первый судебный процесс по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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