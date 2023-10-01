Военнослужащие военной полиции Восточного военного округа обеспечили правопорядок и безопасность дорожного движения в период проведения международного антитеррористического учения «СМОА плюс»

Военные полицейские осуществили патрулирование в районе полевого лагеря подразделений, привлекаемых к учению, несли круглосуточное дежурство на командных пунктах, осуществляя охрану и строгий пропускной режим.
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