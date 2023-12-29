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«Ведомости»: «Балтика» попросила защитить её товарные знаки в других странах

«Ведомости»: «Балтика» попросила защитить её товарные знаки в других странах

Российская компания «Балтика» призвала правительство защитить её товарные знаки за рубежом. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-президента компании Александра Дедегкаева в администрацию президента.

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