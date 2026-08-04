Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 397 подписчиков

ООН собирает информацию об атаках дронов на Кубань и Московскую область

ООН собирает информацию об атаках дронов на Кубань и Московскую область

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает и проверяет информацию об атаке беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком, в результате которой погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии