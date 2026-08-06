Бастрыкин вручил медали героям трагедии в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет чествовал гражданских героев трагедии в «Крокус Сити Холле». Председатель Александр Бастрыкин наградил Илью Красникова, Сергея Архипова и других за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей.
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