Китай ввел ответные меры на американские пошлины

Китай вводит пошлины в размере 15 процентов на уголь и сжиженный природный газ из США. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление комитета тарификации и классификации при Госсовете КНР.
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