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Илон Маск может употреблять наркотики, — топ-менеджмент SpaceX

Илон Маск может употреблять наркотики, — топ-менеджмент SpaceX

Илон Маск может употреблять наркотики, — топ-менеджмент SpaceX Ирэн ОрлонскаяВо время общего собрания в SpaceX, где Илон Маск опоздал на почти час, его выступление вызвало ощущение несвязности и непонятности.

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