«Мы не будем вытаскивать из плена этих бойцов «Ахмата»»: Алаудинов

Командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов отметил, что не собирается помогать бойцам «Ахмата» добровольно сдавшимся в плен украинским военным.
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