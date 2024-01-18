МИД: Россия и КНДР привержены мирному урегулированию напряжённости в регионе

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи подтвердили приверженность политико-дипломатическому урегулированию напряжённости в регионе.
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