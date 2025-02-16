Бойца из Нурлатского района наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени

27-летний Федор из деревни Абляскино Нурлатского района, известный под позывным Мелкий, был удостоен медали Министерства обороны «За воинскую доблесть» II степени за выдающиеся заслуги на фронте, пишет тг-канал «Татмедиа».
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