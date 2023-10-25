Четырехлетний iPhone 11 дорожает в Украине, несмотря на выпуск линейки iPhone 15

Уже давно известно, что смартфоны iPhone дешевеют намного медленнее, чем смартфоны на базе Android. Вот только четырехлетний iPhone 11 вовсе стал набирать обороты и в последние месяцы продается в Украине почти что по цене iPhone 12.
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