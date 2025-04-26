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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» готов платить Гиттенсу 6-7 млн евро в год – в «Боруссии» он зарабатывает 3 млн. Дортмундцы могут продать вингера за 50-60 млн евро

Лондонцы заинтересованы в подписании 20-летнего вингера и ведут переговоры с его представителями «за кулисами», сообщают журналисты Sky Sport Флориан Плеттенберг и Патрик Бергер.

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