Украинская армия уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя, 2024 год стал переломным. Такое мнение высказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда", передает ТАСС.
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