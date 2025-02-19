Генерал Рудской заявил, что изменить ситуацию на поле боя ВСУ уже не смогут

Украинская армия уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя, 2024 год стал переломным. Такое мнение высказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда", передает ТАСС.