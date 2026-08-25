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Биткоин приблизился к $80 000 на фоне рекордного притока в ETF

Биткоин приблизился к $80 000 на фоне рекордного притока в ETF

Биткоин приблизился к отметке $80 000 после резкого восстановления крипторынка. Одним из главных факторов роста стали американские спотовые ETF, которые за неделю показали лучший результат по притоку средств примерно за десять месяцев.

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