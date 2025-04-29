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Отчет Счетной палаты показал ухудшение качества воды на Дальнем Востоке

Отчет Счетной палаты показал ухудшение качества воды на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке значительно снизилось качество воды и соответствующих сооружений. Об этом во вторник, 29 апреля, следует из доклада Счетной палаты (СП) и профильных ведомств Приморского и Хабаровского краев.

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