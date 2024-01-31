В Подмосковье ищут хозяев котенка, который забрался в фуру и уехал в Коломну

Пушистого путешественника нашли уже на складе Полосатый котенок в ошейнике проник в фуру и уехал из подмосковного Раменского в Коломну – теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию о пушистом путешественнике в Telegram-каналах и пабликах во "ВКонтакте".