В Подмосковье ищут хозяев котенка, который забрался в фуру и уехал в Коломну

Пушистого путешественника нашли уже на складе Полосатый котенок в ошейнике проник в фуру и уехал из подмосковного Раменского в Коломну – теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию о пушистом путешественнике в Telegram-каналах и пабликах во "ВКонтакте".
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