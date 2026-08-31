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Суть Событий

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Депутат Чаплин: жители Подмосковья смогут контролировать приемку работ управляющих компаний

Депутат Чаплин: жители Подмосковья смогут контролировать приемку работ управляющих компаний

С 1 сентября собственники квартир получили новый механизм контроля за расходами управляющих компаний на содержание и ремонт общего имущества, сообщил 360.

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