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Московский путепровод в Туле откроют раньше обозначенных сроков

Московский путепровод в Туле откроют раньше обозначенных сроков

Работы по возведению второй части Московского путепровода идут с опережением сроков. Об этом заявил заместитель главы администрации, экс-начальник управления по дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев, передает корреспондент Тульской службы новостей.

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