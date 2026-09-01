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Царьград

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ПСБ увеличил налоговые поступления Ярославской области в 2023 году

ПСБ увеличил налоговые поступления Ярославской области в 2023 году

На Восточном экономическом форуме заместитель председателя ПСБ, Дмитрий Макеев, отметил, что переезд крупных компаний в регионы, как, например, ПСБ в Ярославль, способствует росту инвестиций и делает их основными налогоплательщиками.

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