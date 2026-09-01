ПСБ увеличил налоговые поступления Ярославской области в 2023 году

На Восточном экономическом форуме заместитель председателя ПСБ, Дмитрий Макеев, отметил, что переезд крупных компаний в регионы, как, например, ПСБ в Ярославль, способствует росту инвестиций и делает их основными налогоплательщиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВОЗ прогнозирует ...
- L Не рой яму другом...
- Делягин перевёл п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым