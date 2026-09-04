В Костромской области задержали двух россиян за госизмену в пользу Киева

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Костромской области по подозрению в госизмене двоих россиян, передававших украинским спецслужбам сведения об участниках специальной военной операции и финансировавших вооруженные формирования Украины.
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