Полгода назад я начала ощущать, что в наших с мужем отношениях что-то идет не так. Мы не дрались, не били посуду, он не уходил на ночь куда-то, но чувства не обманешь.
- Давай разведемся, но я у тебя поживу, пока на ипотеку буду копить, - предложил мне муж
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Вера Федорова
"...сразу сказал, что чувства ко мне у него прошли." Вот так, сразу и сказал. Меня поражает, насколько же нужно быть циничным безжалостным человеком, чтобы вот так, "сразу". И ещё при этом что-то говорить про то, что "мы же не чужие друг другу люди". Не чужие, поэтому можно так легко ударить наотмашь. Какая же это гадость. Гнать надо его побыстрее.
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9 час.
Платон Платонов
"""""""Я не буду ничего завоевывать, потому что я не виновата в сложившейся ситуации. И жить с бывшим мужем в одной квартире, каждый день сходя с ума от ревности, видя его, деля с ним кухню, я тоже не собираюсь."""""""""" Да уж!!! Женская дурость безгранична. Она надоела мужу, но считает, что в этом виноват муж. Вот до чего доводит мракобесие и феминизм.
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3 час.
Майя Maja
Форма аутизма. Как правило ее не замечают люди несведущие. вот и попадаются на таких вот циников малоэмоциональных.
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25 мин.
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