- Давай разведемся, но я у тебя поживу, пока на ипотеку буду копить, - предложил мне муж

Вера Федорова "...сразу сказал, что чувства ко мне у него прошли." Вот так, сразу и сказал. Меня поражает, насколько же нужно быть циничным безжалостным человеком, чтобы вот так, "сразу". И ещё при этом что-то говорить про то, что "мы же не чужие друг другу люди". Не чужие, поэтому можно так легко ударить наотмашь. Какая же это гадость. Гнать надо его побыстрее.

Платон Платонов """""""Я не буду ничего завоевывать, потому что я не виновата в сложившейся ситуации. И жить с бывшим мужем в одной квартире, каждый день сходя с ума от ревности, видя его, деля с ним кухню, я тоже не собираюсь."""""""""" Да уж!!! Женская дурость безгранична. Она надоела мужу, но считает, что в этом виноват муж. Вот до чего доводит мракобесие и феминизм.