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Царьград

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Юрист Поздняков: преимущество при зачислении получают дети, живущие рядом со школой

Юрист Поздняков: преимущество при зачислении получают дети, живущие рядом со школой

Юрист Роскачества Игорь Поздняков пояснил, кто обладает преимуществом при зачислении в школу.Приоритетное право на зачисление в школу получают дети, проживающие на закреплённой за образовательным учреждением территории.

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