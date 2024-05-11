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Москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru 4 млрд раз

4 млрд раз с 2011 москвичи воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru. Лидерами среди самых популярных сервисов за все время работы портала стали: электронный дневник школьника, электронная медицинская карта, передача показаний счетчиков воды и тепла, а также запись к врачу.

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