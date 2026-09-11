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Царьград

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Гендиректор "Билайна" оценил рынок 5G в России в 45 млрд рублей

Гендиректор "Билайна" оценил рынок 5G в России в 45 млрд рублей

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин заявил, что объем рынка 5G в России в 2027 году может составить 35-45 млрд рублей.

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