15+ детей, которые как ляпнут что-то, так все вокруг в слезы

Многие родители порой сгибаются пополам от хохота после очередной реплики их чада. А некоторые даже заводят специальную тетрадочку для детских перлов, чтобы потом через много лет перечитывать всей семьей.
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