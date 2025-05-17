Собянин: Более 90 тысяч школьников Москвы готовятся к сдаче ЕГЭ 2025

В Москве более 90 тысяч школьников и выпускников сдадут ЕГЭ в 2025 году. По словам мэра Сергея Собянина, столица готова провести экзамены, в числе самых востребованных предметов выделяются профильная математика, обществознание и английский язык.
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