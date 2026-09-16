«Все они – жулики»: бывшего генконсула Азербайджана обвинили в контрабанде золота на миллионы рублей

Телеканал "78" Озвученные в Баку претензии к их же дипломату вызвали симптоматичные реакции в России – никто не удивился и даже больше: у людей явно накопились вопросы к работе иностранных представителей в РФ.
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Очевидно ОДНО!.... Это чужеРОДное порождение для РОССИИ... И все ЭТИ иноРОДные образования... ДОЛЖНЫ быть УДАЛЕНЫ (упразнены) в РОССИИ.