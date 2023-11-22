Месси: Бразильская полиция репрессирует людей

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси раскритиковал действия бразильской полиции на матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Бразилией, сообщает телеканал ABC.
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