Nature Geoscience: в пещере на Аляске нашли следы древней аномалии

Ученые подтвердили исследованиями влияние древнего таяния ледников на климат.Они обнаружили наземные свидетельства значительных потоков талой воды, стекающие с Кордильерского ледникового щита примерно 20 тысяч лет назад.
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