Таблетка от депрессии. Как жительница Барнаула стала сподвижницей Дарьи Донцовой

Знаменитая писательница впервые взялась за перо 25 лет назад в реанимации онкологической больницы Ироническими детективами и мудрыми сказками Дарьи Донцовой зачитываются миллионы людей по всему миру, а советам писательницы, когда-то победившей рак, следуют тысячи людей, столкнувшихся с тяжелым недугом.