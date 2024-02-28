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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Таблетка от депрессии. Как жительница Барнаула стала сподвижницей Дарьи Донцовой

Таблетка от депрессии. Как жительница Барнаула стала сподвижницей Дарьи Донцовой

Знаменитая писательница впервые взялась за перо 25 лет назад в реанимации онкологической больницы Ироническими детективами и мудрыми сказками Дарьи Донцовой зачитываются миллионы людей по всему миру, а советам писательницы, когда-то победившей рак, следуют тысячи людей, столкнувшихся с тяжелым недугом.

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