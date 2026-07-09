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Мода и Шоу-бизнес

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Тейлор Свифт раскритиковали за дорогие подарки гостям на свадьбе

Тейлор Свифт раскритиковали за дорогие подарки гостям на свадьбе

Американская певица и ее возлюбленный, футболист Трэвис Келси, подготовили для гостей их свадьбы роскошные подарки, среди которых были сумки Chanel, часы Cartier, дорогие дизайнерские вещи и винтажный автомобиль 1970 года выпуска.

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