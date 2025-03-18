Китай сделал царские подарки Украине за переговоры русских с США: Лавров раскрыл, куда смотрит Пекин

Вячеслав Васильев Вышеупомянутое я тоже помню,а ещё помню-как спали одетыми ,только верхнюю пуговицу на гимнастёрке разрешали растегнуть и автомат не в пирамиде ,а у кровати .Это китайская граница ,77-78 год.Не помните почему так было?

sa svet alex Зная , какая отвратительная нация эти пендосы, всегда относилась к ним с меньшим подозрением чем к китайцам. Как говорят, "восток -дело тонкое!"