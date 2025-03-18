Медвежий угол
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Медвежий угол

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Китай сделал царские подарки Украине за переговоры русских с США: Лавров раскрыл, куда смотрит Пекин

Китай сделал царские подарки Украине за переговоры русских с США: Лавров раскрыл, куда смотрит Пекин

Царьград Китай выразил делами недовольство России за попытку нормализации отношений с США, которую на словах поддерживает.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
Вышеупомянутое я тоже помню,а ещё помню-как спали одетыми ,только верхнюю пуговицу на гимнастёрке разрешали растегнуть и автомат не в пирамиде ,а у кровати .Это китайская граница ,77-78 год.Не помните почему так было?
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5 час.
sa
svet alex
Зная , какая отвратительная нация эти пендосы,  всегда относилась к ним с меньшим подозрением чем к китайцам. Как говорят, &quot;восток -дело тонкое!&quot;
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5 час.
ЕК
Елена Каратеева
Почему не помню? Я как раз помню, о чем и написала. Если надо России воевать, значит сегодня в этом есть необходимость. Мы хотим мира всегда, но нас вынуждают браться за оружие.
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5 час.
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