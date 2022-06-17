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Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады – «Феррари» установила на его болид третий в этом сезоне блок управления электроникой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады. Леклер получит штраф в связи с заменой блока управления электроникой на своем болиде – что приведет к перерасходу допустимого количества элементов на сезон.

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