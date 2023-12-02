Южный фронт: ВСУ ежедневно хоронят личный состав на левом берегу Днепра

На Херсонском направлении продолжаются боевые действия. ВСУ изо всех сил пытаются удержать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на то, что эти попытки сопровождаются большими потерями и требуют от ВСУ всё большего расхода ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии