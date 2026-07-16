Ложные команды в небе над Москвой: кто пытался вмешаться в работу пилотов

А теперь об авиапроисшествии в московском небе, которое может затронуть новые аспекты безопасности. В последние дни экипажи сразу нескольких воздушных судов в районе столичного аэропорта Внуково получали ложные команды на международной аварийной частоте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии