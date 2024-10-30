Пора менять шины — вот 4 лайфхака для экономии и безопасности

Каждый год, когда наступает время смены летних шин на зимние, возникают очень интересные вопросы: какие шины выбрать, когда их менять, шипы или не шипы, а можно ли не переобуваться и ездить на одних шинах круглый год… Сейчас мы дадим ответы.