💪 📰 Крымские газеты и журналы имеют авторитет среди жителей полуострова Такими словами председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравил крымских журналистов с Днём российской печати.
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💪 📰 Крымские газеты и журналы имеют авторитет среди жителей полуострова Такими словами председатель Госсовета республики Владимир Константинов поздравил крымских журналистов с Днём российской печати.