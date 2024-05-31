Названы политики, убедившие Байдена дать разрешение ВСУ на удары по территории России

ВАШИНГТОН, 1 июня, ФедералПресс. Американского лидера Джо Байдена убедили в необходимости снять запрет на удары ВСУ вглубь российской территории оружием США советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен.
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