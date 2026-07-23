НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5 ел эчендә Татарстан Республикасында югалганнарны эзләү турында гаризалар саны кимегән

5 ел эчендә Татарстанда хәбәрсез югалганнарны эзләү турындагы гаризалар саны кимегән. Бу хакта Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Җинаятьчеләрне эзләү идарәсенең затларны эзләү буенча эчке эшләр органнары эшчәнлеген координацияләү бүлеге башлыгы Рамил Гарипов «ТР буенча Эчке эшләр министрлыгының хәбәрсез югалган затларны эзләү буенча эшчәнлеге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии