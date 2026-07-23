5 ел эчендә Татарстан Республикасында югалганнарны эзләү турында гаризалар саны кимегән

5 ел эчендә Татарстанда хәбәрсез югалганнарны эзләү турындагы гаризалар саны кимегән. Бу хакта Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Җинаятьчеләрне эзләү идарәсенең затларны эзләү буенча эчке эшләр органнары эшчәнлеген координацияләү бүлеге башлыгы Рамил Гарипов «ТР буенча Эчке эшләр министрлыгының хәбәрсез югалган затларны эзләү буенча эшчәнлеге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии