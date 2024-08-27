В суд передали повторное обвинительное заключение против Трампа

TASS/AP/Julia Nikhinson Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа, призывая привлечь его к ответственности по тем же статьям, по которым уже ведется разбирательство в суде в Вашингтоне, говорится в опубликованном документе.
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