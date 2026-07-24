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Царьград

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Росавиация сняла ограничения на движение самолетов в Калуге

Росавиация сняла ограничения на движение самолетов в Калуге

Росавиация сообщила об отмене временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги. Эта мера позволяет возобновить обычные операции в аэропорту Грабцево без ограничений на полеты.

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